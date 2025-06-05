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Bayram yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Bayram yolunda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

12:585/06/2025, Perşembe
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde bir otomobil emniyet şeridinde park halindeki 3 araca çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde emniyet şeridinde duran üç araca çarpan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.D. idaresindeki 35 RZ 909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak emniyet şeridinde park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, 86 yaşındaki N.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden N.Ö'nün cenazesi morga götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



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