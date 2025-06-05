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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

00:545/06/2025, Perşembe
AA
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İhbarın ardından kaza yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İhbarın ardından kaza yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bartın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır dört kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Hüseyin E. (34) idaresindeki 44 HE 037 plakalı otomobil, Bartın Karabük kara yolu Kirazlı Köprü Barajı mevkisinde, Tuncay S. yönetimindeki 74 BE 734 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile araçlarda bulunan Hatice S. (46) ve Ceydanur S. (6) yaralandı.

İhbarın ardından olay yerine jandarma, polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken Hatice S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda trafik ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



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