Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bartın
Tasmasından kurtulan köpeğin saldırmasıyla kaza yapan 2 polis yaraladı

Tasmasından kurtulan köpeğin saldırmasıyla kaza yapan 2 polis yaraladı

13:5829/05/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli Yunus ekibi, köpeğin saldırısı sonucu kaza yaptı, 2 polis memuru yaralandı.

Kavga ihbarına giden motosikletli Yunus polisi ekibine, sahibi tarafından gezdirildiği sırada tasmadan kurtulan köpek saldırdı. Köpekten kaçmak için manevra yapan polisler, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler Ü.Ö ve F.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Köpeğin sahibi hakkında işlem başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#köpek
#bartın
#yunus polisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta toplanacak mı 2025? 9 günlük bayram tatili uzatılacak mı, yeni açıklama var mı?