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Sahipsiz başıboş köpek hastane ortasında tuvaletini yaptı

Sahipsiz başıboş köpek hastane ortasında tuvaletini yaptı

11:1827/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Hastanelerde başıboş köpek sorunu devam ediyor.
Hastanelerde başıboş köpek sorunu devam ediyor.

Başıboş köpek sorunu devam ederken bir hastanenin ortasında başıboş sokak köpeğinin tuvaletini yaptığı anlar tepkiye neden oldu.

Türkiye'de başıboş köpek sorunu devam ediyor. Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplanmayan köpekler, vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor. Şimdiye kadar birçok kişinin ölümüne neden olan köpekler, hastaneleri de mesken tutmuş durumda.


Birçok vatandaşın yaralanmasına ve ölmesine neden olan başıboş sokak köpekleri, hastanelerde de sağlığı tehdit ediyor. Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü, durumun vahametini ortaya koydu. Hastanenin kafeteryasında tuvaletini yapan bir köpek, görenleri hayrete düşürdü.


VATANDAŞLAR "TOPLATILMALI" DEDİ

Sosyal medyada gündeme gelen bu görüntü sonrası vatandaşlar, başıboş sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılması ve güvenli olan barınaklara yerleştirilmesi için çağrı yaptı.


İŞTE O TEPKİ ÇEKEN KARE




#köpek
#sahipsiz köpek
#başıboş köpek
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