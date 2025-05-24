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Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti

Sokakta yatan köpeği ezip yoluna devam etti

08:5024/05/2025, Cumartesi
DHA
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Köpeği ezerek yoluna devam eden şoförle ilgili inceleme sürüyor.
Köpeği ezerek yoluna devam eden şoförle ilgili inceleme sürüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsünün şoförü yolda yatan köpeği ezip, ilerlemeye devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın Kuşadası'ndaki olay, sabah 08.30 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen tur otobüsünün şoförü, yolda yatan sokak köpeğini ezdi. Köpeğin üzerinden geçen şoför, yoluna devam etti. Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.


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