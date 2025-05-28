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Bartın haberleri: Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı, 2 yaralı

Bartın haberleri: Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı, 2 yaralı

23:5528/05/2025, Çarşamba
G: 29/05/2025, Perşembe
IHA
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Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı, 2 yaralı
Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı, 2 yaralı

Bartın'da kavga ihbarına giden motosikletli polis ekiplerine köpek saldırdı. Devrilen motosiklette bulunan 2 polis yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre haber merkezinin kavga anonsu üzerine motorize yunus ekipleri, olay yerine doğru hareket etti. Kanlırmak Caddesi üzerinden geçen araçlara saldıran köpek, yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı. Sürücünün manevrasının ardından motosiklet devrilirken, polis memurları Ü.Ö. ve F.Ç. yaralandı. Kazanın ardından bölgele çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahale ise olay yerine gelen diğer meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Yaralı polisler ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal de, hastaneye gelerek yaralıları ziyaret etti. Olay ve polislerin sağlık durumu hakkında bilgi alan Emniyet Müdürü Hayal, polislerin tedavi sürecini yakından takip etti


Polis ekiplerine saldıran köpeğin ise sahipli olduğu belirtilirken, ismi öğrenilemeyen köpek sahibi hakkında işlem başlatıldığı kaydedildi.

#Bartın
#Köpek saldırısı
#Kavga ihbarı
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