Bartın haberleri: Kavga ihbarına giden polislere köpek saldırdı, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre haber merkezinin kavga anonsu üzerine motorize yunus ekipleri, olay yerine doğru hareket etti. Kanlırmak Caddesi üzerinden geçen araçlara saldıran köpek, yunus ekiplerinin bulunduğu motosiklete doğru hamle yaptı. Sürücünün manevrasının ardından motosiklet devrilirken, polis memurları Ü.Ö. ve F.Ç. yaralandı. Kazanın ardından bölgele çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polislere ilk müdahale ise olay yerine gelen diğer meslektaşları ve sağlık ekipleri tarafından yapıldı.