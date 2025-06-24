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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 9 yaralı

09:5624/06/2025, Salı
AA
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Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.
Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün yem yüklü tıra çarptığı kazada 9 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FHG 098 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kara yoluna dökülen yemler nedeniyle iki araç maddi hasarlı kazaya karıştı.




#Afyonkarahisar
#trafik kazası
#Yolcu Otobüsü
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