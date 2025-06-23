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Aydın'da panelvan ve otomobil çarpıştı: Üç yaralı

Aydın'da panelvan ve otomobil çarpıştı: Üç yaralı

23:5323/06/2025, понедельник
AA
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Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Aydın'da panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde panelvan ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.İ. (44) idaresindeki 35 KB 2855 plakalı panelvan Muğla-Aydın kara yolu Çiftlik kavşağında A.B. (66) yönetimindeki 09 AK 963 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.B'nin kullandığı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki M.B. ve A.B. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​



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