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Otomobil yol kenarındaki tarlaya girip yan yattı: 4 yaralı

Otomobil yol kenarındaki tarlaya girip yan yattı: 4 yaralı

22:4023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
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Otomobil yol kenarındaki tarlaya girip yan yattı, 4 yaralı
Otomobil yol kenarındaki tarlaya girip yan yattı, 4 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki tarlaya girip ağaca çarpıp yan yatarak dururken, kazada 4 kişi yalandı.

Kaza, Kurtuluş mahallesi Tire caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U.(49) idaresindeki 09 CAD 26 plakalı otomobil, Dereağzı Mahallesi istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girdi.


Bir ağaca çarpıp yan yatan otomobilde yolcu konumunda bulunan S.Ç. (35), C.D. (16), V.A.C. (4) ve S.N.Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü M.U.'nun yapılan alkolmetre ölçümünde 2.05 promil alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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