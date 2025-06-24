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Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

07:3824/06/2025, Salı
IHA
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.






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