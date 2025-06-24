Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'da sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.