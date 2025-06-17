Yayla yolunda feci kaza

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri uçurumdaki taşlık alana devrilen araçta bulunan sürücü Levent İster (43), babası Müslüm İster (75) ve Ayşe Işıklı'nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin ağlama sesi duyması üzerine kaza sırasında araçtan savrulduğu tahmin edilen ailenin çocukları 6 yaşındaki Levent Poyraz İster’i yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’de Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Erzurum’un Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkiinde dönüş yolunda çarpıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç’nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan B.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.