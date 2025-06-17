Yayla yolunda feci kaza

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yayla yolunda sürücünün kontrolünden çıkan pikap, 40 metrelik uçuruma devrildi. Feci kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaylaya çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobil uçuruma uçtu. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kaza, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz Yaylası yolunda meydana geldi. Levent İster (40) yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Taklalar atan kamyonet yaklaşık 40 metre yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
UÇURUMA UÇTU
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri uçurumdaki taşlık alana devrilen araçta bulunan sürücü Levent İster (43), babası Müslüm İster (75) ve Ayşe Işıklı'nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALI ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA
Ekiplerin ağlama sesi duyması üzerine kaza sırasında araçtan savrulduğu tahmin edilen ailenin çocukları 6 yaşındaki Levent Poyraz İster’i yaralı olarak buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kafa kafaya çarpıştı
Çanakkale’de Ezine'den Geyikli yönüne giden Şaban Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Erol Uysal'ın (46) kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erol Uysal ile annesi Hatice Uysal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Dönüş yaparken facia
Otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Erzurum’un Kırklar Caddesi üzerinde B.Ç. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile A.T. (24) idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkiinde dönüş yolunda çarpıştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü A.T. ile motosiklette yolcu olan N.Ç’nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan B.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.