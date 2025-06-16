Balon faciası: Pilot hayatını kaybetti

Aksaray’da sıcak hava balonu faciası yaşandı. Güzelyurt ilçesinde Endonezyalı ve Hindistanlı turistleri taşıyan iki sıcak hava balonu sert iniş yaptı. Kazalarda pilot Hüseyin Türk (37) hayatını kaybetti, 31 turist hafif yaralandı.

Kapadokya'nın başlangıç noktası olan Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi bölgesinden dün saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonu, anlık rüzgâr değişimi nedeniyle saat 07.00 sıralarında Gözlükuyu köyü yakınlarında sert iniş yaptı.

SEPETİN ALTINDA KALDI

Bu sırada ayağına ip dolanan pilot Hüseyin Türk, sürüklenen sepetin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hüseyin Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 19 Endonezyalı turist ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 6 yıllık pilot olan 3 çocuk babası Türk'ün cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

GÜZELYURT'TAKİ KAZADA 12 KİŞİ YARALANDI

Ihlara Vadisi'nden kalkış yapan başka bir sıcak hava balonu da Güzelyurt ilçesine bağlı Belisırma köyü yakınlarında sert iniş yaptı. Hafif yaralanan Hindistanlı 12 turist hastanelere kaldırıldı.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya ilişkin Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatıldığını bildirdi. Sert iniş sonrası, yaralanan yolcuların hastaneye sevk edildiği ve 12 yolcunun tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Balonun pilotu ise ne yazık ki meydana gelen sert iniş neticesinde hayatını kaybetmiştir. Kalkış anında meteorolojik şartların uçuşa elverişli olduğu ancak bölgede beklenmedik şekilde rüzgârın çıkması sonucu iniş kararı alındığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından teknik inceleme süreci başlatılmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir.”







