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Gaziantep'te yürek yakan kaza: Otomobille çarpışan genç motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'te yürek yakan kaza: Otomobille çarpışan genç motosiklet sürücüsü öldü

22:5616/06/2025, Pazartesi
DHA
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Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü.
Gaziantep'te otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü.

Gaziantep'te, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Gaffar Ahmet Fırat (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gaffar Ahmet Fırat idaresindeki 27 BBP 099 plakalı motosiklet ile S.B. yönetimindeki 41 ADK 272 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Gaffar Ahmet Fırat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Fırat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü S.B.'nin ise polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Gaziantep
#Motosiklet
#Trafik kazası
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