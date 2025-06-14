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Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kafeteryaya daldı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kafeteryaya daldı

01:4114/06/2025, Cumartesi
DHA
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Gaziosmanpaşa'daki kazada yaralanan olmadı.
Gaziosmanpaşa'daki kazada yaralanan olmadı.

İstanbul'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kafeteryanın önündeki masaların arasına daldı. Çarpışmanın etkisiyle sandalyede oturan iki kişi yere düştü.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kafeteryaya daldı. Kazada yaralanan olmazken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kafeteryanın önündeki masaların arasına daldı. Çarpışmanın etkisiyle sandalyede oturan 2 kişi yere düştü. Kazada yaralanan olmazken o anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.



#İstanbul
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