İstanbul'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kafeteryanın önündeki masaların arasına daldı. Çarpışmanın etkisiyle sandalyede oturan iki kişi yere düştü.
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet kafeteryaya daldı. Kazada yaralanan olmazken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, kafeteryanın önündeki masaların arasına daldı. Çarpışmanın etkisiyle sandalyede oturan 2 kişi yere düştü. Kazada yaralanan olmazken o anlar kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı.