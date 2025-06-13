Bakırköy'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını görenler dumuru hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Televizyon sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nunda ikamet ettiği binada bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi alırken binanın çatısı ve çatı katında hasar oluştu.