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Bakırköy'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de 3 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

16:3513/06/2025, Cuma
DHA
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Binanın çatısı ve çatı katında hasar oluştu.
Binanın çatısı ve çatı katında hasar oluştu.

Bakırköy'de televizyon sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun yaşadığı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken apartmanın çatısında hasar oluştu.

Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatısında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların çıktığını görenler dumuru hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Televizyon sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nunda ikamet ettiği binada bir süre sonra alevler yükselmeye başladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de sokakta güvenlik önlemi alırken binanın çatısı ve çatı katında hasar oluştu.


Necmi Özcan, "Burada yangın çıktı, sağ olsun itfaiye hemen müdahale etti. Çatı kısmındaki yangın söndürülmek üzere. İnşallah bir zayiat yoktur" dedi.



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