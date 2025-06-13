Fişekhane'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sopnucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
#fişekhane
#zeytinburnu
#yangın