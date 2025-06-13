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Fişekhane'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

Fişekhane'de restoranda çıkan yangın söndürüldü

13:4113/06/2025, Cuma
DHA
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Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sopnucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de restoranda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının restorandaki elektrik düzeneğinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.





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