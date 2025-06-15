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Motosiklet otomobille çarpıştı: Bir yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı: Bir yaralı

22:4315/06/2025, Pazar
AA
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Motosiklet sürücüsü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Sutaşı mevkisinde meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.E'nin kullandığı 31 ATJ 047 plakalı otomobil ile Musa G. idaresindeki 34 CYZ 926 plakalı motosiklet, Samandağ çevre yolunun Sutaşı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Musa G, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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