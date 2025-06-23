Batman'da feci kaza: Bilirkişilerin olduğu araç şarampole yuvarlandı

Batman’ın Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde, Meryem Ana Kilisesi’ne ilişkin keşiften dönen bilirkişi ekibini taşıyan otomobil, hakimlerin bulunduğu araca çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Batman’ın Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde, Meryem Ana Kilisesi’ne ilişkin keşiften dönen bilirkişi ekibini taşıyan otomobil, hakimlerin bulunduğu araca çarpıp şarampole yuvarlandı.
5 kişi hayatını kaybetti
Kaza, öğleden sonra Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde meydana geldi. Davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde seyreden hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumu ağır olan 1 kişi de kaldırıldığı Sason Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kimlikleri belli oldu
Feci kazada; Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Meslek Okulu Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, Batman Müze Müdürü Mehmet Cabir Alper, Mimar Fesih Barut, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Aliye Yılmaz hayatını kaybetti.
Valilikten ilk açıklama
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, valilik kaza ile açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Sason ilçesinde 23.06.2025 tarihinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiği anlaşılmıştır. Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi.