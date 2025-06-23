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Sınav yolunda feci kaza

Sınav yolunda feci kaza

04:0023/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aksaray’da iki otomobil çarpıştı.
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı.

Aksaray’da üniversite sınavına girecek 4 öğrencinin içinde bulunduğu iki otomobil çarpıştı. Kazada Narin Küçükercan (50) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Esra Candan (18), Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan’ın (9) durumu kritik.

Aksaray'da üniversite sınavı için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu araç kaza yaptı. Yaralıların refüje savrulduğu olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. Korkunç kaza, dün saat 09.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da üniversite kavşağında meydana geldi.

ARAÇLAR HURDAYA DÖNDÜ

Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya'nın (19) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, hafif ticari araçta bulunanlar refüje savruldu. Kazada sürücülerden Bahadır Küçükercan'ın eşi Narin Küçükercan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Ahmet Buğra Küçükercan / Narin Küçükercan

8 KİŞİ YARALANDI

Bahadır Küçükercan ile çocukları YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) girecek oğlu Utku Küçükercan (19), Ahmet Buğra Küçükercan (9), komşusu Aziz Candan (41), AYT'ye girecek kızı Esra Candan (18) ile diğer sürücü Menderes Sarıkaya, AYT'ye girecek olan ikiz kardeşleri Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralandı.

2 KARDEŞİN DURUMU AĞIR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esra Candan ile Utku ve kardeşi Ahmet Buğra Küçükercan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Her iki araçta da YKS'ye girecek olan öğrencilerin olduğu, ailelerin çocuklarını okullara götürdükleri belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Aksaray
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#Trafik kazası
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