Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne emsal teşkil edecek ceza

İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Kırşehir Belediye Başkanlığı’na ait atık su arıtma tesisinde gerçekleştirilen denetimde, kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmadan Kılıçözü Deresi'ne deşarj edildiği tespit edildi.



Kırşehir Belediye… pic.twitter.com/vtmrolmrTP