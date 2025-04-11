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Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne emsal teşkil edecek ceza

Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne emsal teşkil edecek ceza

11:4111/04/2025, Cuma
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Kırşehir Belediyesi'ne atık su cezası.
Kırşehir Belediyesi'ne atık su cezası.

Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne 1.6 milyon TL ceza kesildi. Bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, Kırşehir Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan Kılıçözü Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi.



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Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne emsal teşkil edecek ceza
Gündem / Kırşehir
11 Nisan, Cuma

Bakanlıktan suç duyurusu

Çevre kirliliği nedeniyle Kırşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.


#Kırşehir Belediyesi
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Atık Su
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