Kırşehir Belediyesi'ne atık su cezası.
Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne 1.6 milyon TL ceza kesildi. Bakanlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, Kırşehir Belediyesi'nin atık su arıtma tesisinde yapılan denetimde kentsel atık suların bir kısmının arıtılmadan Kılıçözü Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi.
Atık suyu arıtmadan dereye döken Kırşehir Belediyesi’ne emsal teşkil edecek ceza
Gündem / Kırşehir
11 Nisan, Cuma
Bakanlıktan suç duyurusu
Bakanlıktan suç duyurusu
Çevre kirliliği nedeniyle Kırşehir Belediyesi'ne Çevre Kanunu’na istinaden 1 milyon 671 bin 844 TL idari ceza uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.
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