Aynı masada yemek yediği arkadaşı kavga çıkınca bıçaklamıştı: 42 yaşındaki adam kurtarılamadı

Aynı masada yemek yiyen Hüseyin Bayoğlu (42) ile A.Ö. (66) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ö., yanında bulunan bıçakla Bayoğlu'nu yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Bayoğlu, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayoğlu, buradan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.