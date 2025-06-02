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Akraba gruplar arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

Akraba gruplar arasında bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

23:232/06/2025, Pazartesi
IHA
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Bıçakla yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bıçakla yaralanan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçak kullanırken, kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçak kullanırken, kavgada İ.S. (33) ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İ.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerinin de kavgaya karışan H.K.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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