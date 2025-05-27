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Kayseri'de firari FETÖ'cüler yakalandı

Kayseri'de firari FETÖ'cüler yakalandı

22:1027/05/2025, Salı
AA
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Aranan FETÖ şüphelilerinden biri saklandığı ikamette, diğeri ise hücre evinde yakalandı. (Foto: Arşiv)
Aranan FETÖ şüphelilerinden biri saklandığı ikamette, diğeri ise hücre evinde yakalandı. (Foto: Arşiv)

Kayseri'de haklarında hapis cezası bulunan iki firari FETÖ hükümlüsü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru M.B. (60) saklandığı ikamette, 6 yıl 3 ay hapis cezası olan S.D. (57) ise hücre evi olarak nitelendirilen adreste yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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