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Bir döner firmasına daha FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir döner firmasına daha FETÖ operasyonu: 23 şüpheli gözaltına alındı

16:2327/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
DHA
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Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı
Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı

Bir döner firması üzerinden FETÖ’ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Aynı ortaklar tarafından kurulan farklı işletmeler aracılığıyla örgütle bağlantılı para hareketlerinin tespit edilmesi üzerine, üç ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında kamu görevinden ihraç edilmiş kişilerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir döner firması yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgütün finansal yapısına dair yeni delillere ulaşıldı. MASAK raporlarıyla desteklenen para akışı ve bağlantılar kapsamında 3 ilde yapılan operasyonlarda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.



Bir paravan şirket daha patladı


Samsun merkezli 3 ilde ‘Maydonoz Döner’e yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı


Samsun’da bulunan ‘Maydonoz Döner’ ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ‘Kral Döner’ isimli işlemlere yönelik ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı’ soruşturması yürütüldü.



KRAL DÖNER’E FETÖ OPERASYONU


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin sahibi olduğu ve isim hakkı sistemiyle bayilik verdiği ‘Maydonoz Döner’ işletmesinin Türkiye genelindeki şubelerinin resmi veya gayri resmi sahipleri ile ortaklarının birinci dereceden yakınlarının yoğun şekilde FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Samsun’da bulunan ‘Maydonoz Döner’ ve aynı ortaklar tarafından açıldığı tespit edilen ‘Kral Döner’ isimli işlemlere yönelik ‘FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği ve örgütün finansmanı’ soruşturması yürütüldü.



PARA HAREKETLERİ VE SUÇ FAALİYETLERİ TESPİT EDİLDİ


MASAK raporuyla suça ilişkin para hareketleri ve suç faaliyetlerinin tespit edildiği, aralarında ihraç edilen kamu görevlilerinin bulunduğu 23 şüpheli, Samsun’un İlkadım, Canik, Çarşamba ve Vezirköprü ilçeleri ile Ankara ve İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, bilgisayar, cep telefonu, hafıza kartı, ayrı ayrı paketlenmiş 389 bin lira ile 250 dolar ve 4 ajanda ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.




#FETÖ
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