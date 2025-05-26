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Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK tespit etti, çok sayıda gözaltı var

Künefe zincirine FETÖ operasyonu: MASAK tespit etti, çok sayıda gözaltı var

10:5526/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
DHA
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Künefe zincirine FETÖ operasyonu
Künefe zincirine FETÖ operasyonu

İzmir merkezli Antiochia Künefe adlı işletme zincirine FETÖ operasyonu yapıldı. İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 41 şüpheliden 33'ü, polis ekipleri tarafından yakalandı. 7 şüphelinin yurt dışına kaçtığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PYD'nin güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir künefe zinciri ile ilgili çalışma yaptı.


41 şüpheli için harekete geçildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) elde edilen verilerin incelemesinde örgüt adına fon toplayan veya sağlayan, ifade ile teşhislerde adı geçen ayrıca örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyal incelemesinde suç unsurları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah harekete geçildi.


33 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.


Para ve altın ele geçirildi

Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda; 100 bin TL, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile doküman ele geçirildi.


7 şüpheli yurt dışına kaçmış

Sabah'ta yer alan habere göre, İzmir merkezli Antiochia Künefe adlı işletme zincirine yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı belirlendiği belirtildi. Ayrıca yurt içinde olduğu tespit edilen diğer 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalar sürüyor.



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