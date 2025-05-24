İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.