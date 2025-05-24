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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

17:2924/05/2025, Cumartesi
AA
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İstanbul

İstanbul'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcılarına yönelik operasyonda, 2'si kamu görevlisi, 8 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelileri yakalamak için polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin zabıt katibi, diğerinin Adli Tıp Kurumu'nda görevli doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakalanamayan firari 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğunu belirlenirken, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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