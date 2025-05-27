46 ilde siber suç operasyonları: 74 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde son 5 gündür yürütülen siber suç operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 16 il merkezli 46 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Yasa dışı bahis', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi', 'Nitelikli hırsızlık', 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 171 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerden 74'ü çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.