25 ilde 'siber suçlarla mücadele' operasyonu: 334 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; 25 il merkezli toplam 58 ilde son 10 günde siber suçlarla mücadele operasyonları düzenlendi. Polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda 334 şüpheli yakalandı, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 170'i tutuklandı, 86'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.