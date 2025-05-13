İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, genellikle Büyükçekmece ve Esenyurt'ta faaliyet gösteren ve elebaşılığını Tolga Başaran'ın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlının işlemleri tamamlandı.

İstanbul merkezli Osmaniye, Muğla, Manisa ve Hatay'da, 9 Mayıs'ta yapılan operasyonda "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçu olmak üzere 5 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 13 şüpheli yakalanmıştı.