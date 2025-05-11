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Batman'da iş yeri kurşunlayan ve adam kaçıran suç örgütü çökertildi

Batman'da iş yeri kurşunlayan ve adam kaçıran suç örgütü çökertildi

10:0911/05/2025, Sunday
DHA
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Batman merkezli 3 ilde, iş yeri kurşunlama ve adam kaçırma olaylarına karıştıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, suç örgütünün gerçekleştirdikleri eylemler kameralara yansıdı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘nitelikli yağma, gece vakti işyeri ve araç kurşunlama, kaçırma' gibi olayları gerçekleştiren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık çalışma sonunda şüphelilerin suç örgütü kurarak, örgüt üyesi kadın aracılığıyla mağdurları tespit ettikleri, bu kadının belirlediği yer ve saatte, kar maskesiyle mağdurların ellerini ve ayaklarını kelepçeleyip silah zoruyla kaçırarak para ve değerli eşyalarını gasbettikleri, mağdurların kripto hesaplarındaki paraları farklı kripto hesaplarına gönderdikleri, mağdurların iş yeri ve araçlarını kurşunladıkları tespit edildi. Ekipler, Batman, Ankara ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla 10 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 9'u tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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