Kayseri'de trafik kazası: Bir ölü 2 ağır yaralı

Sazyolu Caddesi'nde meydana gelen kazada 38 AN 822 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen bir otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile araçlardan birisi yol kenarına savrulurken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada M.A. hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.