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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: Dört yaralı

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: Dört yaralı

23:2027/05/2025, Salı
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
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Meydana gelen kazada araçlar adeta hurdaya döndü.
Meydana gelen kazada araçlar adeta hurdaya döndü.

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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