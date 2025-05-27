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Eğirdir'de motosiklet denetimlerinde iki sürücüye 3 bin 160 TL para cezası

Eğirdir'de motosiklet denetimlerinde iki sürücüye 3 bin 160 TL para cezası

10:2227/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
IHA
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Eğirdir'de iki sürücüye toplam 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.
Eğirdir'de iki sürücüye toplam 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

Eğirdir'in Sarıidris beldesinde yapılan motosiklet denetimlerinde iki sürücüye toplam 3 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris beldesinde geçtiğimiz gün motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı iki asayiş timi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından saat 17.00 ile 20.00 arasında yapılan uygulamada, toplam 17 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde bir sürücüye, kask takmadan araç kullandığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun 78/1-B maddesi uyarınca 993 TL, başka bir sürücüye ise motosikletinin muayenesi yapılmadığı için 34/B maddesi kapsamında 2 bin 167 TL idari para cezası kesildi. Toplamda 3 bin 160 TL ceza uygulanan denetimlerin, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla sürdürüleceği belirtildi.

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