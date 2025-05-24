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71 yaşındaki mühendis dördüncü üniversitesinden mezun oldu: Hedefinde beşincisi var

71 yaşındaki mühendis dördüncü üniversitesinden mezun oldu: Hedefinde beşincisi var

20:0824/05/2025, Cumartesi
G: 24/05/2025, Cumartesi
AA
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Dördüncü üniversitesinden mezun olan Akın, gençlere, "Sabırla çalışsınlar, ümitsiz olmasınlar. Sabreden zafere ulaşır." tavsiyesinde bulundu.
Dördüncü üniversitesinden mezun olan Akın, gençlere, "Sabırla çalışsınlar, ümitsiz olmasınlar. Sabreden zafere ulaşır." tavsiyesinde bulundu.

Üniversite hayatına 1978 yılında başlayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi Hasan Hüseyin Akın, dördüncü üniversitesinden mezun oldu. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Akın, mezun olduğu için hem sevindiğini hem üzüldüğünü belirtti. Eğitim yolculuğuna yüksek lisansla devam etmeyi hedeflediğini dile getiren Akın, beşinci üniversite olarak işletme fakültesini bitirmek istediğini de söyledi.

Isparta'da yaşayan 71 yaşındaki ziraat yüksek mühendisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de tamamlayarak dördüncü üniversitesinden mezun oldu.

Üniversite hayatına 1978 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile başlayan Hasan Hüseyin Akın, ziraat yüksek mühendisi olarak tarım sektöründe uzun yıllar görev yaptı.

Dördüncü üniversitesinden de başarıyla mezun oldu

Emekli olduktan sonra önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nü ardından da aynı üniversitede İlahiyat Ön Lisans Programı'nı bitiren Akın, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı.

Akın, 4 yıllık eğitimi başarıyla tamamlayarak bu bölümden de mezun oldu.

Akın, mezuniyet töreninde gazetecilere, duygularını ve hedeflerini anlattı.

Beşinci üniversite hedefi işletme fakültesi

Mezun olduğu için hem sevindiğini hem üzüldüğünü belirten Akın, "1978 yılındaki o öğrencilik yıllarımı tekrar yaşıyorum. Yurt hayatını, okulda arkadaşlarla olan diyaloğumu, hocalarla olan ilişkimi yeniden yaşamak çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlardan ve hocalardan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum." dedi.

Eğitim yolculuğuna yüksek lisansla devam etmeyi hedeflediğini dile getiren Akın, beşinci üniversite olarak işletme fakültesini bitirmek istediğini de söyledi.

Gençlere tavsiyede bulunan Akın, "
Sabırla çalışsınlar, ümitsiz olmasınlar. Sabreden zafere ulaşır. Bazen korkuyorlar, pes ediyorlar ama çalışarak yapılmayacak hiçbir şey yoktur.
" diye konuştu.

Sınıf arkadaşları da Akın'ın azmini ve duruşunu örnek aldıklarını ifade etti.



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