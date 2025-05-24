71 yaşındaki mühendis dördüncü üniversitesinden mezun oldu: Hedefinde beşincisi var

Mezun olduğu için hem sevindiğini hem üzüldüğünü belirten Akın, "1978 yılındaki o öğrencilik yıllarımı tekrar yaşıyorum. Yurt hayatını, okulda arkadaşlarla olan diyaloğumu, hocalarla olan ilişkimi yeniden yaşamak çok güzeldi. Şimdi bu arkadaşlardan ve hocalardan ayrılmanın hüznünü yaşıyorum." dedi.