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Isparta'da yolda kalan aracı çekiciye yüklerken feci kaza: Ayak parmakları koptu

Isparta'da yolda kalan aracı çekiciye yüklerken feci kaza: Ayak parmakları koptu

21:4919/04/2025, Cumartesi
AA
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Isparta'da ayak parmakları kopan yaralı hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da ayak parmakları kopan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da, yolda kalan otomobili çekiciye yükledikleri sırada ayağı halata sıkışan ve parmakları kopan kişi, hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Yaşar E, Davraz Mahallesi'nde arızalanan otomobilini çekiciye yükledikleri sırada ayağını halata sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar E'nin sağ ayak parmaklarının koptuğu belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.



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