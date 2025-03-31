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Isparta'da denetimler artırıldı: 40 bin kişi sorgulandı

Isparta'da denetimler artırıldı: 40 bin kişi sorgulandı

17:4431/03/2025, Pazartesi
DHA
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Isparta'da polis ekipleri tarafından 7 gün içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 40 binin üzerinde kişi sorgulandı, 29 aranan şahıs tespit edilerek işlem yapıldı. Kurallara uymayan 3 bin 322 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

Isparta il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 23-29 Mart tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 40 bin 420 şahıs sorgulandı. Denetimler sırasında 29 aranan şahıs tespit edilerek haklarında gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde 23 bin 69 araç denetlendi. Kurallara uymayan 3 bin 322 sürücüye idari para cezası uygulandı.
#Isparta
#Emniyet
#Denetim

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