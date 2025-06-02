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Şanlıurfa'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da silahlı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti

21:342/06/2025, Pazartesi
AA
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Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada olay yerinde ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hayriye Mahallesi Şeyh Lütfü Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Şeyhmus Herdem (34) vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Herdem, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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