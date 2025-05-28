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AVM'de silahlı saldırı: Yaralılar var

AVM'de silahlı saldırı: Yaralılar var

09:5728/05/2025, Çarşamba
DHA
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ABD'de silahlı saldırı: 5 yaralı
ABD'de silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.

ABD'nin Connecticut eyaletindeki Waterbury bölgesinde bir AVM'de silahlı saldırı düzenlendi.


Polis, Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'ndeki olayın bir tartışma sonucu başladığını ve kimliği henüz belirlenemeyen 20'li yaşlarda kişinin ateş açarak 5 kişiyi vurup kaçtığını açıkladı.


Yetkililer, saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını duyurdu.



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