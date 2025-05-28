ABD, sosyal medya hesaplarının incelenmesi için öğrenci vize görüşmelerini durdurdu

ABD basını, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluk birimlerine, mevcut başvurularla ilgili ‘daha fazla sosyal medya bilgisi toplanıncaya kadar' öğrenci vizeleri için yeni randevu tarihi oluşturmayı durdurma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.