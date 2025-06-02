Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı: 43 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı: 43 kişi hayatını kaybetti

20:082/06/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişi hayatını kaybetti. Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerinde gerçekleşen saldırılarda birçok kişi yaralanırken, bazı evler de kundaklandı. Bölgede Fulani çobanları ile çiftçiler arasında uzun süredir süren çatışmalar, silahlı çetelerin de müdahil olmasıyla daha da şiddetleniyor.

Nijerya'nın orta kesimindeki Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 43 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesi çobanları, Benue eyaletinin Gwer West ve Edikwu Akpali bölgelerine saldırdı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 43 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırılarda, bazı evler kundaklandı.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Fulani kabilesi çobanları, 27 Mayıs'ta eyaletin Gwer West bölgesinde düzenlediği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.


#Nijerya
#Benue
#silahlı saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt indirimi yolda 2 Haziran 2025: LPG (Otogaz), benzin, motorin indirimi var mı, kaç lira düşüş olacak mı? İşte akaryakıt fiyatları son durum