Çatışma bölgelerinde 56 bin kişi kayboldu

Başta İsrail’in Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri sürdürdüğü soykırım, Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok lokal ve bölgesel çatışmalar sürüyor. Suriye ve Afganistan’da bitse de yaralar henüz sarılmadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (İCRC) tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılında dünya genelindeki çatışma bölgelerinde 56 bin insanın kaybolduğu tahmin ediliyor.





DURUM YETERİNCE VAHİM

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Orta Doğu, Asya ve Pasifik’ten sorumlu yetkili Khaled Khiari, önceki gün düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) İCRC’nin raporunu üyelerle paylaştı. Khiari, 2019 yılında Güvenlik Konseyi'nin 2474 sayılı kararının kabul edilmesinden bu yana, silahlı çatışma bölgelerinde kayıp olarak bildirilenler de dahil olmak üzere çatışmalardan etkilenen kişi sayısının artmaya devam ettiğini söyledi. "Çatışmalarda kaybolan kişiler için kapsamlı bir sayı yok" diyen Khiari, ancak durumun "yeterince vahim olduğunun" bilindiğini belirtti.





GAZZE’DE BİNLERCE KAYIP VAR

İsrail’in yaklaşık 20 aydır Gazze’de sürdürdüğü soykırımın bilançosuna da değinen Khiari, Gazze'de esir tutulan ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın serbest bırakılmasını "umut verici bir gelişme" olduğunu kaydetti. Gazze'de hala tahmini olarak 58 İsrailli esirin olduğuna inandıklarını belirten Khiari, Filistin tarafında ise çocuklar dahil binlerce insanın kayıp olduğu bilgisini paylaştı. Khiari, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail yetkilileri tarafından gözaltına alınan ve çoğu hala kayıp olan binlerce Filistinliyle ilgili ciddi endişeler de devam ediyor" diye konuştu.



