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Bakan Fidan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz

Bakan Fidan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz

18:5111/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
DHA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi, milletimizin ortak temennisidir. Sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır.
Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK, bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."


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