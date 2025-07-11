Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün tarihi bir adım atıldı. PKK terör örgütü Süleymaniye'de silah bırakmaya başladı. Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı. İşte silah bırakan elebaşı isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonunda kritik bir dönemece girildi. Yıllardır Türkiye’yi hedef alan PKK terör örgütü, Süleymaniye’de silah bırakmaya başladı. 30 kişilik grubun silahsızlandığı bu tarihi süreçte, örgütün elebaşları Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da yer aldı. İşte silah bırakan elebaşı isimler...
Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da grupta yer aldı
Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı.
Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.
- Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu
- Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hawrami
- Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab
- Irak İçişleri Bakanlığı temsilcisi
- Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı temsilcisi Tuğgeneral Tarık Ahmed
- KYB temsilcisi
- DEM Partisi Eş başkanları
- DBP ve HDK heyetleri
DEM heyeti bölgede
DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.
Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak
Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Terörsüz Türkiye kapsamında silah bırakan tüm PKK'lıların kimlikleri belli oldu.
Süleymaniye'de silahlarını bırakan PKK üyelerinin kimlik bilgileri şöyle:
Adı-soyadı: Hülya ORAN
Anne adı: Geyik ORAN
Baba adı: Hasan ORAN
Doğum yeri ve tarihi: Dersim-1978
Örgüte katılım tarihi: 1994
Adı-soyadı: Nedim SEVEN
Anne adı: Rahime
Baba adı: Ali
Doğum yeri ve tarihi: Hakkari 1968
Örgüte katılım tarihi: 1990
Adı-soyadı: Esmen AYAZ
Anne adı: Fahriye
Baba adı: Sabri
Doğum yeri ve tarihi: Mardin-Midyat 1973
Örgüte katılım tarihi: 1992
Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER
Anne adı: Perizade
Baba adı: Cemşit
Doğum yeri ve tarihi: Muş-Bulanık 1965
Örgüte katılım tarihi: 1989
Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM
Anne adı: Halime
Baba adı: Hüseyin
Doğum yeri ve tarihi: Adana 1978
Örgüte katılım tarihi: 1993
Adı-soyadı: Adil DAŞKIN
Anne adı: Dilif
Baba adı: Hüseyin
Doğum yeri ve tarihi: Dersim 1972
Örgüte katılım tarihi: 1998
Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN
Anne adı: Hatice
Baba adı: Hasan Haydar
Doğum yeri ve tarihi: Maraş-Elbistan 1985
Örgüte katılım tarihi: 2001
Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR
Anne adı: Zeliha
Baba adı: Berces
Doğum yeri ve tarihi: Urfa-Suruç 1983
Örgüte katılım tarihi: 2011
Adı-soyadı: Ethem KILIÇ
Anne adı: Vesile
Baba adı: Adıl
Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır- (Silvan) 1996
Örgüte katılım tarihi: 2012
Adı-soyadı: Özhan CEYHAN
Anne adı: Suniye
Baba adı: Muhacir
Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1986
Örgüte katılım tarihi: 2008
Adı-soyadı: Hüseyin NAS
Anne adı: Besna
Baba adı: Ali
Doğum yeri ve tarihi: Siirt 1991
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ
Anne adı: Seve
Baba adı: Ramazan Abdullah
Doğum yeri ve tarihi: İdil-Şırnak 1988
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Ronahi EROL
Anne adı: Heybet
Baba adı: Cevdet
Doğum yeri ve tarihi: Van 2000
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Keziban SEKMEN
Anne adı: Zahide
Baba adı: Mehmet
Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1995
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ
Anne adı: Fatma
Baba adı: Süleyman
Doğum yeri ve tarihi: Bitlis-Hizan 2001
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Zeynep ÖZ
Anne adı: Elif
Baba adı: İbrahim
Doğum yeri ve tarihi: Cizre 1999
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı: Şerife TEKİN
Anne adı: Hediye
Baba adı: Mehmet
Doğum yeri ve tarihi: Şırnak-İdil 1997
Örgüte katılım tarihi: 2015
Adı-soyadı: Ağin TOPRAK
Anne adı: Emine
Baba adı: Eşref
Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-1991
Örgüte katılım tarihi: 2009
Adı-soyadı: Hakan AYDIN
Anne adı: Gülizar
Baba adı: Rıza
Doğum yeri ve tarihi: Muş-Bulanık 1992
Örgüte katılım tarihi: 2012
Adı-soyadı: Tacdin IŞIK
Anne adı: Kumru
Baba adı: Mirza
Doğum yeri ve tarihi: Van-Gürpınar 1978
Örgüte katılım tarihi: 1994
Adı-soyadı: Ergin TAN
Anne adı: Heyifhan
Baba adı: Abdulhekim
Doğum yeri ve tarihi: Van-Bahçesaray 1989
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN
Anne adı: Sırma
Baba adı: M. Sabri
Doğum yeri ve tarihi: İmranlı-Sivas 1982
Örgüte katılım tarihi: 1999
Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN
Anne adı: Sereyi
Baba adı: Muştak
Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1994
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN
Anne adı: Gülten
Baba adı: Adil
Doğum yeri ve tarihi: Hakkari-Yüksekova 1995
Örgüte Katılım Tarihi: 2019
Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY
Anne adı: Şerife
Baba adı: Hasan
Doğum yeri ve tarihi: Şırnak-İdil 1989
Örgüte katılım tarihi: 2013
Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ
Anne adı: Gülistan
Baba adı: Kasım
Doğum yeri ve tarihi: Van-Özalp 2000
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı- Soyadı: Arya TOKAY
Anne adı: Vesile
Baba adı: Rezan
Doğum yeri ve tarihi: Nusaybin 2000
Örgüte katılım tarihi: 2014
Adı-soyadı: Bahar DELİCİ
Anne adı: Azime
Baba Adı: Rıfat
Doğum yeri ve tarihi: Muş-Malazgirt 1993
Örgüte katılım Tarihi: 2014
Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU
Anne adı: Dilber ZENGİN OYUNLU
Baba adı: Mehmet OYUNLU
Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-Lice 2004
Örgüte katılım tarihi: 2020
Adı Soyadı: Emine EKİN
Anne adı: Devran
Baba adı: Mehmet
Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-Kocaköy 2000
Örgüte katılım tarihi: 2024