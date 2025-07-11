Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonunda kritik bir dönemece girildi. Yıllardır Türkiye’yi hedef alan PKK terör örgütü, Süleymaniye’de silah bırakmaya başladı. 30 kişilik grubun silahsızlandığı bu tarihi süreçte, örgütün elebaşları Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da yer aldı. İşte silah bırakan elebaşı isimler...

Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da grupta yer aldı

Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı.

Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.

PKK'lıların bıraktığı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, törene katılanlar arasında şu isimler yer aldı:

Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu

Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hawrami

Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab

Irak İçişleri Bakanlığı temsilcisi

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı temsilcisi Tuğgeneral Tarık Ahmed

KYB temsilcisi

DEM Partisi Eş başkanları

DBP ve HDK heyetleri





DEM heyeti bölgede

DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.

Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak

Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.





Silahlarını bırakan PKK'lıların kimlikleri belli oldu

Terörsüz Türkiye kapsamında silah bırakan tüm PKK'lıların kimlikleri belli oldu.





Süleymaniye'de silahlarını bırakan PKK üyelerinin kimlik bilgileri şöyle:





BESÊ HOZAT:

Adı-soyadı: Hülya ORAN

Anne adı: Geyik ORAN

Baba adı: Hasan ORAN

Doğum yeri ve tarihi: Dersim-1978

Örgüte katılım tarihi: 1994





BEHZAT ÇARÇEL:

Adı-soyadı: Nedim SEVEN

Anne adı: Rahime

Baba adı: Ali

Doğum yeri ve tarihi: Hakkari 1968

Örgüte katılım tarihi: 1990





TEKOŞİN OZAN:

Adı-soyadı: Esmen AYAZ

Anne adı: Fahriye

Baba adı: Sabri

Doğum yeri ve tarihi: Mardin-Midyat 1973

Örgüte katılım tarihi: 1992





TEKİN MUŞ:

Adı-soyadı: Mehmet DEMİRER

Anne adı: Perizade

Baba adı: Cemşit

Doğum yeri ve tarihi: Muş-Bulanık 1965

Örgüte katılım tarihi: 1989





ŞİNDA MARDİN:

Adı-soyadı: Fatime YILDIRIM

Anne adı: Halime

Baba adı: Hüseyin

Doğum yeri ve tarihi: Adana 1978

Örgüte katılım tarihi: 1993





ŞİYAR DERSİM:

Adı-soyadı: Adil DAŞKIN

Anne adı: Dilif

Baba adı: Hüseyin

Doğum yeri ve tarihi: Dersim 1972

Örgüte katılım tarihi: 1998

IRMAK LADİN DİREN:

Adı-soyadı: Besime GÜRARSLAN

Anne adı: Hatice

Baba adı: Hasan Haydar

Doğum yeri ve tarihi: Maraş-Elbistan 1985

Örgüte katılım tarihi: 2001





FAİK BARAN:

Adı-soyadı: Mustafa ÇAKIR

Anne adı: Zeliha

Baba adı: Berces

Doğum yeri ve tarihi: Urfa-Suruç 1983

Örgüte katılım tarihi: 2011





SERDAR BAWER:

Adı-soyadı: Ethem KILIÇ

Anne adı: Vesile

Baba adı: Adıl

Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır- (Silvan) 1996

Örgüte katılım tarihi: 2012





ADIL NEFEL:

Adı-soyadı: Özhan CEYHAN

Anne adı: Suniye

Baba adı: Muhacir

Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1986

Örgüte katılım tarihi: 2008





XEBAT PENABER:

Adı-soyadı: Hüseyin NAS

Anne adı: Besna

Baba adı: Ali

Doğum yeri ve tarihi: Siirt 1991

Örgüte katılım tarihi: 2014





CANDA MİZGİN:

Adı-soyadı: Mizgin SÖNMEZ

Anne adı: Seve

Baba adı: Ramazan Abdullah

Doğum yeri ve tarihi: İdil-Şırnak 1988

Örgüte katılım tarihi: 2014





LİLAV AZADİ:

Adı-soyadı: Ronahi EROL

Anne adı: Heybet

Baba adı: Cevdet

Doğum yeri ve tarihi: Van 2000

Örgüte katılım tarihi: 2015





ZEMYAN DENİZ:

Adı-soyadı: Keziban SEKMEN

Anne adı: Zahide

Baba adı: Mehmet

Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1995

Örgüte katılım tarihi: 2013





AXİN ZANA:

Adı-soyadı: Kıymet KORKMAZ

Anne adı: Fatma

Baba adı: Süleyman

Doğum yeri ve tarihi: Bitlis-Hizan 2001

Örgüte katılım tarihi: 2015





BERİTAN BOTAN:

Adı-soyadı: Zeynep ÖZ

Anne adı: Elif

Baba adı: İbrahim

Doğum yeri ve tarihi: Cizre 1999

Örgüte katılım tarihi: 2013





DILJİN RUKEN:

Adı-soyadı: Şerife TEKİN

Anne adı: Hediye

Baba adı: Mehmet

Doğum yeri ve tarihi: Şırnak-İdil 1997

Örgüte katılım tarihi: 2015





CANFEDA BAHOZ:

Adı-soyadı: Ağin TOPRAK

Anne adı: Emine

Baba adı: Eşref

Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-1991

Örgüte katılım tarihi: 2009





BAWER RONAHİ:

Adı-soyadı: Hakan AYDIN

Anne adı: Gülizar

Baba adı: Rıza

Doğum yeri ve tarihi: Muş-Bulanık 1992

Örgüte katılım tarihi: 2012

MEHTİ AKİF:

Adı-soyadı: Tacdin IŞIK

Anne adı: Kumru

Baba adı: Mirza

Doğum yeri ve tarihi: Van-Gürpınar 1978

Örgüte katılım tarihi: 1994





HAMZA BOTAN:

Adı-soyadı: Ergin TAN

Anne adı: Heyifhan

Baba adı: Abdulhekim

Doğum yeri ve tarihi: Van-Bahçesaray 1989

Örgüte katılım tarihi: 2014





ALİŞER KOÇGİRİ

Adı-Soyadı: Serkan ÖZGEN

Anne adı: Sırma

Baba adı: M. Sabri

Doğum yeri ve tarihi: İmranlı-Sivas 1982

Örgüte katılım tarihi: 1999





DIYARBAKIR SİPAN

Adı-soyadı: Fırat İŞLEYEN

Anne adı: Sereyi

Baba adı: Muştak

Doğum yeri ve tarihi: Van-Erciş 1994

Örgüte katılım tarihi: 2014





BAWER CİLO

Adı- soyadı: Erol DAŞDELEN

Anne adı: Gülten

Baba adı: Adil

Doğum yeri ve tarihi: Hakkari-Yüksekova 1995

Örgüte Katılım Tarihi: 2019





KENDAL EGİD

Adı-Soyadı: İzzettin ERSOY

Anne adı: Şerife

Baba adı: Hasan

Doğum yeri ve tarihi: Şırnak-İdil 1989

Örgüte katılım tarihi: 2013





HEVİ ÖZALP

Adı-soyadı. Yeşim YALÇINTAŞ

Anne adı: Gülistan

Baba adı: Kasım

Doğum yeri ve tarihi: Van-Özalp 2000

Örgüte katılım tarihi: 2014





ARİN HEBUN

Adı- Soyadı: Arya TOKAY

Anne adı: Vesile

Baba adı: Rezan

Doğum yeri ve tarihi: Nusaybin 2000

Örgüte katılım tarihi: 2014

AZİME ÇİYA

Adı-soyadı: Bahar DELİCİ

Anne adı: Azime

Baba Adı: Rıfat

Doğum yeri ve tarihi: Muş-Malazgirt 1993

Örgüte katılım Tarihi: 2014

BİJİ STERK DIYARBAKIR

Adı-Soyadı: Şinda OYUNLU

Anne adı: Dilber ZENGİN OYUNLU

Baba adı: Mehmet OYUNLU

Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-Lice 2004

Örgüte katılım tarihi: 2020





BENGİN RONAHİ

Adı Soyadı: Emine EKİN

Anne adı: Devran

Baba adı: Mehmet

Doğum yeri ve tarihi: Diyarbakır-Kocaköy 2000

Örgüte katılım tarihi: 2024







