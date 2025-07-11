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'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: İşte PKK'lıların silahlarını yaktığı görüntüler

'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: İşte PKK'lıların silahlarını yaktığı görüntüler

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:1411/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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PKK'lı teröristler silahlarını böyle yaktı.
PKK'lı teröristler silahlarını böyle yaktı.

Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha aşılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. 30 kişilik ilk PKK'lı grup silahlarını yaktı. PKK elebaşı Bese Hozat da silahını yakanlar arasında yer aldı.

'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor.


Türkiye’nin uzun yıllardır omzundaki büyük bir yük olan PKK, kendini feshettikten sonra bu süreçteki en kritik adımı bugün atıyor. İmralı’dan gelen açıklamanın ardından, terör örgütü PKK
47 yıl sonra
silah bırakıyor.

Erbil'den hareket eden konvoy Süleymaniye'ye geldi.


Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.





Örgüt yöneticileri de var


PKK'lıların bıraktığı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor.



Bese Hozat da grupta yer aldı


Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından
Bese Hozat, Behzat Çarçel
ve
Tekoşin Ozan
yaptı.

Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.



Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak


Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.


DEM heyeti bölgede


DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.



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