'Terörsüz Türkiye'de tarihi dönemeç: İşte PKK'lıların silahlarını yaktığı görüntüler

Terörsüz Türkiye'de önemli bir eşik daha aşılıyor. Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bırakıyor. 30 kişilik ilk PKK'lı grup silahlarını yaktı. PKK elebaşı Bese Hozat da silahını yakanlar arasında yer aldı.
'Terörsüz Türkiye' hedefinde önemli bir eşik daha aşılıyor.
Erbil'den hareket eden konvoy Süleymaniye'ye geldi.
Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.
Örgüt yöneticileri de var
PKK'lıların bıraktığı silahlar arasında otomatik, yarı ve tam otomatik ile ağır makineli silahlar da bulunuyor.
Bese Hozat da grupta yer aldı
Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.
Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak
DEM heyeti bölgede
DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.