Terörsüz Türkiye panikletti

Terörsüz Türkiye projesi çerçevesinde PKK’nın feshedilmesine karşı çıkan odakların bazı teröristleri teknolojik silahlarla desteklediği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit Bölgesi'nde 1 Mehmetçik'in şehit düştüğü son dron saldırısı buna örnek gösterildi.
İmralı’dan bölücü örgüt PKK’ya yönelik çağrıya verilecek cevap beklenirken örgütün kendini feshetmesini engellemek isteyen yurt dışı odaklar devreye girmeye çalışıyor. Yeni Şafak’a bilgi veren askeri kaynaklar, Terörsüz Türkiye hedefinin aksamadan sürdüğüne işaret ederken, oluşturulmak istenen tehlikelere dikkat çekti. Örgütün feshedilmesine karşı çıkan odakların bazı teröristleri teknolojik silahlarla desteklediği bilgisi verildi. Buna örnek olarak ise geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin yaptığı ve 1 Mehmetçik'in şehit düştüğü son dron eylemi örnek gösterildi.
BUNLAR SON ÇIRPINIŞLAR
Kaynaklar, PKK’nın ateşkes ilan etmesine rağmen saldırılarının yer yer devam ettiğini belirtirken bunun son çırpınışları olduğunu belirtti. Terörün bitmesi için örgütün feshedilmesini isteyen Türkiye, bu noktada taviz vermeyecek. Kaynaklar, bu noktada örgütün ilk kendini feshetmesini, ardından silahları bırakmasını ve teslim olmalarının istendiğini ve bu şartlardan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını belirtti. Terör örgütünün üst kadrosu ve alt kadroları arasında kopukluk olduğunu belirten kaynaklar, bu noktada örgütün kırılan direncini daha da zayıflatmak istiyor. Bunun için operasyon bölgelerinde terör noktalarına havadan Türkçe, Kürtçe ve Arapça mesajlar içeren bildiriler atıldığı hatırlatıldı.
TESLİM OLMAYI TERCİH EDİYORLAR
Terörsüz Türkiye’yi hayata geçirmek başlatılan yeni dönemde TSK kapsamlı operasyonları da devam ettiriyor. Mehmetçik, sahadaki arama-tarama faaliyetleri kapsamında kontrolü sağlanan mağaralardaki temizlik de sürüyor. Örgütün dağda yalnız bıraktığı teröristlere ulaşmaya çalışan Mehmetçik, teslim olmaları için uyarıda bulunuyor. Teröristlerin sadece yiyecek ve su aramak için mağaralardan çıktıklarını belirten kaynaklar, yapılan çağrıların sonucunda teröristlerin teslim olmayı tercih ettiğini ifade ediyor.