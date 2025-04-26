Terörsüz Türkiye panikletti

İmralı’dan bölücü örgüt PKK’ya yönelik çağrıya verilecek cevap beklenirken örgütün kendini feshetmesini engellemek isteyen yurt dışı odaklar devreye girmeye çalışıyor. Yeni Şafak’a bilgi veren askeri kaynaklar, Terörsüz Türkiye hedefinin aksamadan sürdüğüne işaret ederken, oluşturulmak istenen tehlikelere dikkat çekti. Örgütün feshedilmesine karşı çıkan odakların bazı teröristleri teknolojik silahlarla desteklediği bilgisi verildi. Buna örnek olarak ise geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin yaptığı ve 1 Mehmetçik'in şehit düştüğü son dron eylemi örnek gösterildi.

Kaynaklar, PKK’nın ateşkes ilan etmesine rağmen saldırılarının yer yer devam ettiğini belirtirken bunun son çırpınışları olduğunu belirtti. Terörün bitmesi için örgütün feshedilmesini isteyen Türkiye, bu noktada taviz vermeyecek. Kaynaklar, bu noktada örgütün ilk kendini feshetmesini, ardından silahları bırakmasını ve teslim olmalarının istendiğini ve bu şartlardan hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını belirtti. Terör örgütünün üst kadrosu ve alt kadroları arasında kopukluk olduğunu belirten kaynaklar, bu noktada örgütün kırılan direncini daha da zayıflatmak istiyor. Bunun için operasyon bölgelerinde terör noktalarına havadan Türkçe, Kürtçe ve Arapça mesajlar içeren bildiriler atıldığı hatırlatıldı.