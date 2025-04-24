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Gündem terörsüz Türkiye

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis'te dün akşam 23 Nisan resepsiyonu da yapıldı. Resepsiyona katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile bugün saat 10.30'da görüşeceğini söyledi. DEM Parti ise resepsiyona 11 yıl sonra eş genel başkanlar düzeyinde katıldı. Başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İYİ Parti lideri Müsavat Devişoğlu ile tokalaştı. Bakırhan, Türkiye İstiklal Madalyalılar Derneği Genel Başkanı Torun Mengüloğlu ile bir süre sohbet etti. DEM heyeti resepsiyondan ayrılırken, MHP heyeti ile de tokalaşarak bir süre sohbet etti. "Feshedeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın" diyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise PKK'nın silahları teslim etmesine ilişkin soruya; "Onlar kendilerine söylenecek. Söylenenleri yaparlarsa buyursun gelsin diyeceğiz" yanıtını verdi.


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