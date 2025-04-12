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Terörsüz Türkiye’ye hız

Terörsüz Türkiye’ye hız

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi.
DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi.

27 Şubat’ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından Ankara örgütten gelecek fesih çağrısını bekliyor. İmralı’ya giden DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi Ankara’da olumlu olarak değerlendirilirken, sürecin hızlanacağı belirtiliyor. Terör örgütü PKK’nın sözde kongresini toplaması için takvim çalışması yapacağı ve nisan sonu ya da mayıs başında toplantının gerçekleşeceği bildiriliyor.


DEVLET GÖZLEMLEYECEK

Sürecin sorunsuz bir şekilde atlatabilmesi için uzamasına izin verilmeyecek. Kongrenin toplanması ve takvimlendirme çalışmasının da devlet tarafından gözlemleneceği belirtiliyor. Örgütün kongresini toplamasının ardından ikinci aşamaya geçilecek. İkinci aşamada da teknik çalışmalar yapılacak. Silahların nasıl teslim edileceği, örgütün üst düzey elemanlarının durumu ve terörden aranılanlar listesinde bulunan örgüt üyelerinin durumu ele alınacak.


#Terörsüz Türkiye
#DEM Parti
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