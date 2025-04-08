Terörsüz Türkiye için yeni aşamaları beraber göreceğiz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.15'te başlayan toplantı 5 saat sürdü. Toplantının gündemiyle ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Toplantının gündeminin yoğun olduğunu belirten Çelik, “Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik





AJANDAMIZIN ÜST SIRASINDA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tekrar göreve başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Çelik, “Devlet Bahçeli’nin istirahat sürecinde bile ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi" diye konuştu. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü MYK açılış konuşmalarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını, senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin aynı şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde bu sürecin başarıya ulaşması için yeni aşamaları hep beraber göreceğiz ve takip edeceğiz. AK Parti Genel Merkezi olarak da bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur ve bu şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz."





DEM'LE GÖRÜŞME BU HAFTA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti’nin İmralı heyetiyle ne zaman görüşeceğine yönelik soruya Çelik, "Bu görüşmenin Cumhurbaşkanı-mızın takdirleriyle bu hafta içinde olması değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.





SİYASİ FANATİZM DİLİ KULLANIYOR

CHP lideri Çelik, Özgür Özel'in son günlerde gerilimi artıran söylemlerine ilişkin de “CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Sayın Özgür Özel, büyük bir siyasi fanatizm dili kullanmakta ve sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır” değerlendirmesinde bulundu. Çelik, şunları kaydetti:

“Cunta yönetimi, ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP’nin yazılımı millet iradesi ile kavgalı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık söz konusu ise eşittir CHP bulunacaktır. CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esed’e kullanmadığı ifadeleri sayın Cumhurbaşkanı’mıza kullanıyor.”



