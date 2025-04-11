Terörsüz Türkiye için kritik zirve

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda süreç tüm hızıyla sürerken, Ankara kritik bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, süreci yürüten DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi. Beştepe’de yapılan zirve 1,5 saat sürdü. Görüşmede, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.





TEMASLARINI AKTARDILAR

Görüşmede İmralı Heyetii terörist başı Abdullah Öcalan’ın çağrısının yanı sıra 3 aydır yürüttükleri çalışmaları ve temasları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı. Heyet, Kuzey Irak’ta Süleymaniye ve Erbil’de bölgesel yönetim başta olmak üzere Talabani ve Barzani aileleriyle de bir araya gelmiş ve ‘Terörsüz Türkiye’ girişiminin bölgesel etkileri üzerinde değerlendirmelerde bulunmuştu. DEM heyeti siyasi parti ziyaretlerinin yanı sıra yurt dışı temasları hakkında da Erdoğan’a bilgi verdi.





SINIRSIZ VAKTE SAHİP DEĞİLİZ

Öte yandan süreci yakından takip eden Ankara, sürecin uzamasını istemiyor. Ramazan Bayramı mesajında sürece dikkat çeken Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Görüşmede bu hassasiyete dikkat çekildi.





27 ŞUBAT’TAKİ ÇAĞRIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim’de yaptığı grup toplantısında sürece giden tarihi çağrıyı yapmış, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütü feshettiğini açıklamasını istemişti. 22 Ekim’in ardından başlayan bu süreçte DEM heyeti İmralı’ya giderek görüşmeleri başlatmış ardından da siyasi parti turlarına çıkmıştı. Öcalan 27 Şubat’ta çağrıyı yaparak “Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kendini feshetmeli. Federasyon, idari özerklik gibi çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır” ifadelerini kullanmıştı.





POZİTİF GÖRÜŞME

Pervin Buldan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Önemli bir görüşme olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini iletecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelere dair kendisini bilgilendireceğiz. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz” dedi. DEM’li Sırrı Süreyya Önder de görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz” diye konuştu.



