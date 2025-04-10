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Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:3510/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç.
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik dönemeç.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini Külliye'de kabul ediyor.

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda süreç tüm hızıyla sürerken, gözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile DEM Parti heyetinin yapacağı buluşmaya çevrildi.

Görüşmeden ilk kareler geldi.

DEM'in randevu süreci

Terörsüz Türkiye hedefiyle atılan adımlar kapsamında DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleri sonucu PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgüte silah bırakma ve örgütü lağvetme çağrısı yapmıştı.


Bu gelişmeler esnasında DEM heyeti siyasi parti ve STK'larla görüşürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyecekleri de merak konusuydu.


Konuya ilişkin kendisine sorulan soruya 'Randevu isterlerse görüşürüz' cevabını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye yeşil ışık yaktı.


Heyet bu açıklamanın ardından randevu talebinde bulundu.


Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda ise görüşmenin bu hafta gerçekleşeceğini ifade etmişti.

Siyasi parti turu

DEM Parti İmralı heyeti bugüne kadar, iki kez siyasi parti turu yaptı. O turlar kapsamında AK Parti Meclis yönetimi ve Genel Başkan Yardımcıları ile görüşüldü.


Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası 4'üncü kez İmralı'ya gitmesi de bekleniyor.

PKK'ya fesih çağrısı

Gözler bir yandan da İmralı'nın
"Kendinizi feshedin"
çağrısı sonrasında terör örgütünün kongreyi ne zaman toplayacağında.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o kongre için 4 Mayıs tarihini işaret edip
"Teklifimiz, Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir"
demişti.

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